Украинская певица Тина Кароль больше не исполняет свои песни на русском языке и помогает ВСУ.

По словам Тины Кароль, она считает неуместными их сейчас петь.

«Песни с российским репертуаром лежат на полке и на концертах в поддержку Украины, конечно, я их не исполняю», – сообщила Тина Кароль в эфире «Сніданок з 1+1».

Певица также заверила, что у нее достаточно украинского репертуара. А также прямо в студии вживую спела народную песню «Ой кто, кто Николая любит».

«Как всегда невероятная!», «Талантливая, целеустремленная, трудолюбивая! Наша!», «Тина такая красавица», «Лучшая певица Украины!», «Дива» - восторженно высказались поклонники Тины Кароль в комментариях к ее исполнению.

А вот другим не понравился ни ее внешний вид, ни манера исполнения:

«Всегда красные губы», «Всегда в образе. Фальшивая Таня», «Она то мне нравится, но этот вой не очень!», «Все одно и тоже, заученные слова, заученные манеры. Похвалите меня, какая я молодец. Все песни извращены на один манер. Слишком много крика, ненужных мелизмов».

В результате дошло до споров и скандалов.

«Не нравится – не смотрите/не слушайте. Ваших понтов никому не нужно, как раздаете советы, то в первую очередь сами того придерживайтесь. Что-то не нравится – дорога на выход всегда свободна», «Вы сначала сделайте то, что она сделала для Украины, а потом может кто-то вам и даст право слова».

«Живем в свободной стране, в отличие от соседей, поэтому и выражаться можем свободно. Никто не вправе затыкать рот друг другу и указывать что делать и писать. Обойдусь без ваших советов»,

«Я вас трогаю? Нет. Вот и вы будьте так добры, не трогайте меня. Указывать, что мне делать и куда идти не вправе. Разберусь без вас».

Напомним, новая украинская комедия с Ксенией Мишиной в главной роли вызвала споры.

Также сообщалось, что Тина Кароль тронула украинцев видео с событиями, которые больно вспоминать.

Кроме того, Politetka.net писала, что Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора на "Евровидение-2023".