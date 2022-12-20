Українська комедія «Сусідка» з Ксенією Мішиною у головній ролі викликала цікавість в українців і, відповідно, стала темою обговорення.

Фільм "Сусідка", в якій Ксенія Мішина зіграла вчительку музики, виходить в український прокат 29 грудня, пише Politeka.net.

В описі розповідається, що головний герой комедії холостяк Петро посперечався зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць із жінкою під одним дахом.

Так у його квартирі з'являється Вероніка, яку і грає Ксенія Мішина – вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка-тирана.

«Однак ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки! Чи впорається мачо із викликами спільного життя?» - інтригують творці фільму.

У ролях, крім Ксенії Мішиної та Артемія Єгорова, також можна буде побачити співачку Jerry Heil та блогера Анну Трінчер.

У коментарях до трейлера українці діляться своїми очікуваннями від фільму. Так, деякі впевнені, що про великий успіх не йдеться.

«Ось навіщо, скажіть мені на милість, чи потрібно будувати романтичні фільми на сюжеті, пов'язаному з дебілізмом? Щось мені підказує, що вона про суперечку дізнається і сильно образиться в момент, коли йому на цю суперечку буде начхати і він закохається в неї "по самі вуха».

"Що це? Знову хамовитий чоловік виставляється норм. Взяв і змінився у 40, бо "закохався". А потім молоді дівчата думають, що це реально таке можливе і стільки помилок роблять у своєму житті. Ще й психолога потім треба відвідувати...», «Кринж на кринжі – лютий кринж».

«Таких сюжетів у фільмах уже повно. Він – красивий, сексуальний, мужній, заможний, такий собі холостяк – холостяк. І бац, чи треба терміново сім'ю зіграти і шукає якусь дівчину, бо у його партнерів сімейні цінності понад усе і контракт зірветься. Або на суперечку з друзями охмурить хоч когось», - пишуть деякі.

Інші висловили думку, що Мишина не йде перука: «Такий безглуздий перука у Мишиної. І дуже неприродно виглядає», «Навіщо натягнули на неї перуку?».

Треті ж упевнені, що українці дуже потребують зараз комедії, адже треба продовжувати посміхатися, жити, не дивлячись ні на що:

«Українське кіно за останні кілька років суттєво виросло і є чим потішити свого глядача. Впевнений, що і цей фільм зачепить багатьох у хорошому значенні слова».

«Приємно, що нарешті наше українське кіно зайняло гідне місце. І кожен жанр має розвиватися, бо кожен має свій глядач. Впевнений, що цей фільм сподобається.

«Класно, буде що з сім'єю подивитися».

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