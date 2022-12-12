Популярна українська співачка Тіна Кароль порушила важливу тему для кожного українця перед святами.

Популярна українська співачка Тіна Кароль продовжує жити закордоном і виступати на підтримку постраждалих від дій Росії. Також зірка намагається брати участь у нових проектах, що підтримують її країну.

Цього разу стало відомо, що Тіна Кароль та UAnimals презентують новорічну пісню про екоцид.

До 100-річного ювілею всесвітньо відомої пісні Carol of the Bells вони випустять оновлену версію композиції на мелодію Миколи Леонтовича. Трек створений для привернення уваги до екологічних злочинів Росії під час війни.

Тіна Кароль заспівала цю композицію разом із хором «Дзвіночок». Зазначимо, раніше зірка розповіла про роботу свого фонду та поспілкувалася з військовими по телефону.

У своєму телеграмі артистка почала показувати більш живі та особисті кадри, публікувати вірші та зауваження про те, що відбувається в її житті.

На фан-сторінці Тіни Кароль з'явилася добірка одних із останніх її фотозірок, а також цікавих образів.

Нагадаємо, Тіна Кароль у цьому році не потрапила в журі Нацвідбору " Євробачення-2023.

Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі і Тіни Кароль.