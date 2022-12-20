Сину Тіни Кароль Веніаміну вже 14 років. Хлопець живе та навчається у Великій Британії.
Співачка віддала сина в одну з найпрестижніших початкових шкіл Лондона, рік навчання якого коштував близько мільйона гривень. Він закінчив її на відмінно.
«Це стало кульмінацією всієї вашої важкої роботи в Repton Prep, і ми всі бажаємо вам успіхів у майбутньому навчанні у вибраній старшій школі», – йшлося у листі з результатами іспитів.
В ефірі «Сніданок з 1+1» Тіна Кароль розповіла, що він уже вищий за неї.
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«Вище за мене, наречений. Я так дивлюсь, думаю, Боже мій, це якась у мої руки потрапить. Дівчата, я не знаю, чесно у мене такий жорсткий фейс-контроль… Він поки що робить вигляд, що він поки що про це не думає. А я вже на стремені», - повідомила Тіна Кароль.
Відповідаючи на запитання про свої вимоги до нареченої Веніаміна, Тіна Кароль не скромничала:
«Бездоганність. Бездоганність у всьому. Нам потрібна найкраща».
Нагадаємо, батько Веніаміна, чоловік Тіни Кароль Євген Огір пішов із життя у квітні 2013-го року. У чоловіка був рак шлунка.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль збентежила українок новим селфі.
Також нагадаємо, що Кароль цього року не потрапила до журі Нацвідбору на Євробачення-2023.