Співачка Тіна Кароль не приховує, що буде вимогливою та суворою свекрухою, а до обраниці свого єдиного сина Веніямина має багато вимог.

Сину Тіни Кароль Веніаміну вже 14 років. Хлопець живе та навчається у Великій Британії.

Співачка віддала сина в одну з найпрестижніших початкових шкіл Лондона, рік навчання якого коштував близько мільйона гривень. Він закінчив її на відмінно.

«Це стало кульмінацією всієї вашої важкої роботи в Repton Prep, і ми всі бажаємо вам успіхів у майбутньому навчанні у вибраній старшій школі», – йшлося у листі з результатами іспитів.

В ефірі «Сніданок з 1+1» Тіна Кароль розповіла, що він уже вищий за неї.

«Вище за мене, наречений. Я так дивлюсь, думаю, Боже мій, це якась у мої руки потрапить. Дівчата, я не знаю, чесно у мене такий жорсткий фейс-контроль… Він поки що робить вигляд, що він поки що про це не думає. А я вже на стремені», - повідомила Тіна Кароль.

Відповідаючи на запитання про свої вимоги до нареченої Веніаміна, Тіна Кароль не скромничала:

«Бездоганність. Бездоганність у всьому. Нам потрібна найкраща».

Нагадаємо, батько Веніаміна, чоловік Тіни Кароль Євген Огір пішов із життя у квітні 2013-го року. У чоловіка був рак шлунка.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль збентежила українок новим селфі.

Також нагадаємо, що Кароль цього року не потрапила до журі Нацвідбору на Євробачення-2023.