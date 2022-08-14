Почти десять лет популярная украинская певица Тина Кароль стала вдовой – ее муж Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина, умер в апреле 2013 года. С тех пор артистка меняла и свой репертуар, и свои образы, неизменным осталось одно – она так и не вышла замуж, и не впустила в свою жизнь другого мужчину.

В день рождения Евгения на фан-странице в Instagram опубликовали очаровательные фото, на которых молодую Тину можно увидеть рядом с мужем. Даже через снимки видно, что эти двое безумно влюблены друг в друга. Здесь певица еще совсем молоденькая, в начале своей успешной карьеры. На некоторых снимках Кароль просто не узнать, у нее здесь очень короткая стрижка и искорки в глазах.

В подписи к фото говорится: "С Днем рождения, Евгений! Мы помним". Пользователи тут же принялись комментировать архивные фото Кароль с мужем: "Ах, Боже мой, какая красота! Какие молодые, красивые и неотразимые на фото! Без слёз невозможно спокойно смотреть на эту милую, красивую, обаятельную парочку", "Помним. Женя дал Тени крылья, раскрыл ее внутреннюю силу, поддержал талант, изменил ее жизнь. Спасибо за это. Он ее любил по-настоящему, как и она его", "Какой светлый человек! Эта улыбка такая сияющая, искренняя! Вечная память!".

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