Певица Тина Кароль не скрывает, что будет требовательной и строгой свекровью, а к избраннице своего единственного сына Вениамина у нее много требований.

Сыну Тины Кароль Вениамину уже 14 лет. Парень живет и учится в Великобритании.

Певица отдала сына в одну из самых престижных начальных школ Лондона, год обучения в которой стоил около миллиона гривен. Он окончил ее на отлично.

"Это стало кульминацией всей вашей тяжелой работы в Repton Prep, и мы все желаем вам успехов в будущем обучении в выбранной старшей школе", – говорилось в письме с результатами экзаменов.

В эфире «Сніданок з 1+1» Тина Кароль рассказала, что он уже выше нее.

«Выше меня, жених. Я так смотрю, думаю, Боже мой, это какая-то в мои руки попадет. Девушки, я не знаю, честно у меня такой жесткий фейс-контроль… Он пока делает вид, что он пока об этом не думает. А я уже на стреме», - сообщила Тина Кароль.

Отвечая на вопрос о своих требованиях к невесте Вениамина, Тина Кароль не скромничала:

«Безупречность. Безупречность во всем. Нам нужна лучшая».

Напомним, отец Вениамина, супруг Тины Кароль Евгений Огир ушел из жизни в апреле 2013-го года. У мужчины был рак желудка.

Также сообщалось, что Тина Кароль смутила украинок новым селфи.

Также напомним, что Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора на Евровидения-2023.