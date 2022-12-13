Популярная украинская певица Тина Кароль каждый день впечатляет новыми кадрами, поэтому поклонники часто пишут ей свое мнение о работе, новых композициях и выступлениях. С недавних пор артистка также делится и более личными фото, без трендовых образов.

В этот раз Кароль показала подборку своих селфи с яркой обработкой, благодаря которой получила много комплиментов. Звезде было достаточно покрутиться перед объективом и улыбнуться, чтобы выглядеть привлекательно.

Однако в сети обратили внимание на губы артистки:

«Так нравятся фото, где Вы улыбаетесь; Какие фото хороши, вы такая красивая! Глаз не оторвать!; Люблю фото с улыбкой; Красавица 🥰😍; Губни хорошие подкачала 👍👀; на губах есть естественные морщинки – они натуральные; посмотрите на фото с молодости начала карьеры и сейчас, сравните; у меня тоже меняется вид губ и что? меняется возраст, вес; кошелек и смелость на некоторые вещи тоже, ну это так уж очень далеко зашла, хотя с этого изменения и начинаются)».

Примечания, цитаты и стихи Тины всегда поддерживают и обсуждают в сети, ведь ранее артистка избегала общения вне сцены.

«Слишком сильна, чтобы быть слабой. Слишком слаба, чтобы не быть сильной» - написала Тина под подборкой черно-белых кадров. Фото были сделаны перед недавними выступлениями певицы.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.