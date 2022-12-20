Улюбленець публіки, ведучий багатьох телепередач Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостячка" та "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав чарівне сімейне фото, проте у підписі до нього розповів про труднощі, які вони зараз переживають.

Як видно, на новій фотографії Григорія та його дружину Христину зображено з трьома дітьми у затишній кімнаті з ялинкою та новорічним декором. Перед камерою все сімейство з'явилося у схожих вбраннях – джинсах та теплих яскравих светрах, лише Григорій у білій сорочці.

У підписі до публікації Решетник розповів про труднощі, з якими зіткнулася його сім'я цієї зими: "Нічній підйом через тривогу. З Кріс переносимо сплячих дітей в коридор, потім відбій, потім знову тривога. А потім 18-ть годин без світла, води та опалення. Свято, подарунки під ялинкою та усмішки синів. Живемо на високому поверсі - весь день носимо та водимо дітей до школи, на прогулянку, плюс самі паралельно працюємо. Але найголовніше - розуміємо, що є сім‘ї, кому ще складніше. Тому хочемо всіх підтримати та сказати - ніколи не опускайте руки, любіть Україну та допомагайте виборювати нашу Незалежність, як можете. Нам все під силу. Обіймаємо міцно, ваша Reshetnik Family!".

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