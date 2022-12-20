Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка нещодавно презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка вклала чарівне відео, на якому представила ще одну нову пісню під назвою "Кава і ти".
Як видно, у ролику TAYANNA відображена на засніженій вулиці, у світлі гірлянд, ліхтарів та машин. Вона позує у стильному та теплому вбранні – на ній чорні штани та светр, а зверху довга дублянка з коміром, рукавичками та шарфом. Волосся співачки заховано за затишною шапкою, а на її обличчі легкий макіяж та радісний вигляд. У руках вона тримає склянку з кавою.
У підписі до публікації Тетяна написала: "Зараз, у цей час непростий для всіх, хочеться тепла та чудес. А ще рідних людей поряд і теплої кави, яка найсмачніша у нас в Україні". Шанувальники не пішли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
"Танюш, красуня".
"Ох який класний трек".
"Красуня".
"Це було кайфово. Дякую вам".
"Чудова ви, і нереальна, як завжди, пісня".
"І гарно, і гарна".
"Чарівна наша красуня".
"До мурашок".
"Дякую за тепло".
"Рідна, така гарна".
"Вау, ви неймовірна".
"Красуня! А пісня гріє, як і кава".
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