Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото у новому образі, але повідомила сумну новину – вона захворіла.

Як видно, Alyona Alyona з'явилася на знімку в новому образі. Перед камерою вона з'явилася в леопардовій кофтинці та з незвичайним намистом на шиї, а на її телефоні – леопардовий чохол. При цьому увагу привертає незвичайна зачіска артистки – її волосся тут кучеряве і з білими пасмами, а кілька пасм ще й заплетені в тонкі кіски.

У підписі до публікації Олена розповіла, що несподівано захворіла: "Сьогодні хотіла зробити пост зовсім на іншу тему, проте захворіла і, знаєте, життя завжди ставить підніжку тоді, коли потрібно зупинитися, щось переосмислити, відпочити. Але якщо вже я й хворію, то в мене цей процес проходить достатньо довго. От як зараз: в мене з бронхів хвороба переходить на ніс через вухо або навпаки - все починається з носа, а потім спускається до легень. Щоб вилікуватись мені тре добрий тиждень. Я дуже не люблю цей стан, бо мій спосіб життя — бути активною, постійно працювати. А коли я бездіяльна - я постійно про це думаю, мені себе шкода, хочеться плакати. Знаю точно, що зараз хворіють майже всі. Напишіть, будь ласка, через яку хворобу ваш організм бере паузу? Як ви лікуєтесь? Як підтримуєте імунітет?".

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