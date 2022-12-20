Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість, яка була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, поділилася милими святковим фото, на якому показала свого домашнього улюбленця.

Як видно, на новій фотографії Юля зняла себе в затишній кімнаті з вбраною ялинкою, а на руках у неї сидить чарівний пухнастий песик. Перед камерою співачка з'явилася у яскравому теплому светрі жовтого кольору з червоним візерунком на рукаві. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадкова посмішка.

У підписі до публікації Саніна написала: "З Днем святого Миколая". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами:

"Яка милота. Зі святом".

"Собачка гарненька".

"Зі святом".

"Вітаю зі святом".

"У собачки очі людські, дивно".

"Ви навіть схожі".

"Які милі!".

"Зі святом! Нехай святий Миколай виконає одне бажання всіх українців!".

"Передайте Бусі, що я її люблю".

"Бажаю якнайшвидшої перемоги".

"Зі святом! Нехай усі мрії та бажання здійсняться".

"Дуже красива, розумна і, головне, для артиста неповторна, і це правда".

Нагадаємо, "Ми маємо пишатися": Джамала після перемоги TVORCHI висловилася про цьогорічний Нацвідбір.

Як повідомляла Politeka, "Як атмосферно": Квіткова з "Холостяка" зворушила кадрами з сином біля вбраної ялинки.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss посварила українців знімком із переможцями Нацвідбору: "Як можна їх обрати?".