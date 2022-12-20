Любимец публики, ведущий многих телепередач Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка" и "Холостяк", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал очаровательное семейное фото, однако в подписи к нему рассказал о трудностях, которые они сейчас переживают.

Как видно, на новой фотографии Григорий и его жена Кристина запечатлены с тремя детьми в уютной комнате с елкой и новогодним декором. Перед камерой все семейство появилось в похожих нарядах – джинсах и теплых ярких свитерах, только Григорий в белой рубашке.

В подписи к публикации Решетник рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его семья этой зимой: "Ночной подъем из-за тревоги. С Крис переносим спящих детей в коридор, потом отбой, потом снова тревога. А потом 18 часов без света, воды и отопления. Праздник, подарки под елкой и улыбки сыновей. Живем на высоком этаже – весь день носим и водим детей в школу, на прогулку, плюс сами параллельно работаем. Но самое главное – понимаем, что есть семьи, кому еще сложнее. Поэтому хотим всех поддержать и сказать – никогда не опускайте руки, любите Украину и помогайте бороться за нашу Независимость, как можете. Нам все по силам. Обнимаем крепко, ваша Reshetnik Family".

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