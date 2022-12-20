Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливе відео, на якому показала себе з новим коханим і не лише.

Як відомо, Надя після розлучення з чоловіком Дантесом закрутила роман із його другом Мишком Кацуріним. Судячи з нового відео, у парочки незважаючи на війну, складаються дуже теплі романтичні стосунки. У ролику співачка зібрала нарізку кадрів з обіймами багатьох людей, серед яких можна побачити її близьких та любовні моменти з бойфрендом.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Давай обіймемо одне одного". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Хочу обійняти чоловіка, але він під Херсоном і до нього не можна".

"Як зворушливо, як усі втомилися від війни! Але які ще будуть обійми після перемоги!".

"Як же хочеться зустрітися всім разом і просто не переживати ні про що. Щоб настав світ, ми змогли обійняти всіх рідних і близьких".

"Хочемо тебе обіймати на твоїх концертах".

"Це відео до мурашок".

"Як це мило".

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