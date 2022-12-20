Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательное видео, на котором показала себя с новым возлюбленным и не только.
Как известно, Надя после расставания с мужем Дантесом закрутила роман с его другом Мишей Кацуриным. Судя по новому видео, у парочки несмотря на войну, складываются очень теплые романтические отношения. В ролике певица собрала нарезку кадров с объятиями многих людей, среди которых можно увидеть ее близких, а также любовные моменты с бойфрендом.
В подписи к публикации Дорофеева написала: "Давай обнимем друг друга". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Хочу обнять мужа, но он под Херсоном и к нему нельзя".
"Как трогательно, как все устали от войны! Но какие еще будут объятия после победы!".
"Как же хочется встретиться всем вместе и просто не переживать ни о чем. Чтобы наступил мир, и мы смогли обнять всех родных и близких".
"Хотим тебя обнимать на твоих концертах".
"Это видео до мурашек".
"Как это мило".
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