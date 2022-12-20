Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала своє фото та розповіла про завершення туру Німеччиною, а також розповіла, що її концерти триватимуть у 2023 році.

На новій чорно-білій фотографії Світлану знято, мабуть, у гримерці, сидячи біля дзеркала. Вона виглядає сумною та втомленою. Перед камерою зірка з'явилася в темній майці, яка оголила худі плечі, її волосся розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж, вона сумно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Лобода написала: "Вчора було чудове завершення туру в 22 році! Дякую Karlsruhe. Чекаю на вас у 2023! Трохи відпочинемо і з новими силами будемо продовжувати!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Сил вам і світу".

"Дякую за незабутній вечір, за вашу позицію".

"Ви зробили дуже велику справу! Відпочивайте, наше кохання".

"Ташкент чекає на вас Світлана".

"Світлано, твоя творчість – це крок до перемоги України!"

"Це було незабутньо, найкраща! Кожен концерт вогонь. Люблю".

"Вільнюс чекаємо".

"Який погляд у тебе серйозний на цьому фото. Ти вже щось задумала красуня? Приємного тобі відпочинку мала LO. Люблю тебе і обіймаю".

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