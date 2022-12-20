Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила свое фото и рассказала о завершении тура по Германии, а также рассказала, что ее концерты продолжаться в 2023 году.

На новой черно-белой фотографии Светлана запечатлена, видимо, в гримерке, сидя у зеркала. Она выглядит грустной и уставшей. Перед камерой звезда пояивлась в темной майке, которая оголила худые плечи, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она печально смотрит в объектив.

В подписи к публикации Лобода написала: "Вчера было прекрасное завершения тура в 22 году! Спасибо Karlsruhe. Жду вас в 2023! Немного отдохнём и с новыми силами будем продолжать!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Сил вам, и мира".

"Спасибо за незабываемый вечер, за вашу позицию".

"Вы сделали очень большое дело! Отдыхайте, наша любовь".

"Ташкент ждет вас Светлана".

"Светлана, твое творчество – это шаг к победе Украины!".

"Это было незабываемо, самая лучшая! Каждый концерт огонь. Люблю".

"Вильнюс ждем".

"Какой взгляд у тебя серьезный на этом фото. Ты уже что-то задумала красотка? Приятного тебе отдыха малышка LO. Люблю тебя и обнимаю".

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