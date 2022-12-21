За зізнанням артиста Макса Барських, він вирішив не відкладати свої мрії на завтра та реалізувати англомовний проект.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Макс Барських оголосив про майбутній реліз англомовного альбому, який вийде під новим псевдонімом. На своїй сторінці в Інстаграмі артист поділився деякими деталями, а також опублікував невелике відео, на якому співає нову англомовну пісню.

Макс Барських повідомив, що почав працювати над англомовною платівкою ще минулого року, але війна росії проти України поставила його плани на паузу.

За зізнанням артиста, він вирішив не відкладати свої мрії на завтра та реалізувати англомовний проект, незважаючи на війну.

"Друзі, ми повним ходом готуємося до виходу нового англомовного альбому. У ньому я зібрав максимально відверті історії – все те, що переповнює мене сьогодні. Думаю, це буде найзріліша моя робота. Вона відповідає віку і всім тим змінам, які відбулися зі мною" за останній рік. Я знаю, що ця музика знайде свого слухача і стане для багатьох особистою історією", - додав Макс Барських .

У коментарях користувачі мережі ділилися своїми враженнями після того, як прослухали невеликий шматочок його нової пісні:

"Максим щоразу коли виходить нова пісня я думаю що краще бути не може, але ти завжди дивуєш мене своїм голосом та гарними піснями";

"Котрий день у голові цей шматочок";

"Це надто круто... а головне душею...";

"Нас чекає дуже зворушливий до глибини душі альбом. Пісня зачепила з перших нот".

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

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