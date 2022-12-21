По признанию артиста Макса Барских, он принял решение не откладывать свои мечты на завтра и реализовать англоязычный проект.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Макс Барских объявил о предстоящем релизе англоязычного альбома, который выйдет под новым псевдонимом. На своей странице в Инстаграм артист поделился некоторыми деталями, а также опубликовал небольшое видео, на котором поет новую англоязычную песню.

Макс Барских сообщил, что начал работать над англоязычной пластинкой еще в прошлом году, но война россии против Украины поставила его планы на паузу.

По признанию артиста, он принял решение не откладывать свои мечты на завтра и реализовать англоязычный проект, несмотря на войну.

"Друзья, мы полным ходом готовимся к выходу нового англоязычного альбома. В нем я собрал максимально откровенные истории – все то, что переполняет меня сегодня. Думаю, это будет самая зрелая моя работа. Она отвечает возрасту и всем тем изменениям, которые произошли со мной за последний год. Я знаю, что эта музыка найдет своего слушателя и станет для многих личной историей", - добавил Макс Барских.

В комментариях пользователи сети делились своими впечатлениями после того, как прослушали небольшой кусочек его новой песни:

"Максим каждый раз когда выходит новая песня я думаю что лучше быть не может, но ты всегда удивляешь меня своим голосом и красивыми песнями";

"Который день в голове этот кусочек";

"Это слишком круто... а главное душой...";

"Нас ждёт очень троготельный до глубины души альбом. Песня зацепила с первых нот".

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.