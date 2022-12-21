Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою фотосесією, яку посеред Києва.

Як видно, на нових фотографіях Дашу знято під час прогулянки. Перед камерою вона з'явилася в модному та затишному замньому вбранні – на ній світлий костюм спортивного стилю, а зверху вона накинула чорну дублянку з білим хутром усередині. Свій образ блогерша доповнила картатою кепкою, білими черевиками та яскравою синьою сумкою. Її волосся заховано за головним убором, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає грайливі погляди на об'єктив.

У підписі до публікації Ульянова жартівливо написала: "Пішов 300-й день "взяття Києва за 3 дні". Майже 300 днів я перебуваю вдома". У шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засинаючи її компліментами:

"Де дублянку купувала?".

"Костюмчик класний".

"Нереальна. Звідки костюмчик?".

"Пушка".

"Дуже красива та стильна".

"Красуня".

"Мала, так тримати. Все буде добре".

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