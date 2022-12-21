Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой фотосессией, которую посреди Киева.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена во время прогулки. Перед камерой она появилась в модном и уютном замнем наряде – на ней светлый костюм спортивного стиля, а сверху она накинула черную дубленку с белым мехом внутри. Свой образ блогерша дополнила клетчатой кепкой, белыми ботинками и яркой синей сумкой. Ее волосы спрятаны за головным убором, а на лице легкий макияж, она кидает игривые взгляды в объектив.

В подписи к публикации Ульянова шутливо написала: "Пошел 300-й день "взятия Киева за 3 дня". Почти 300 дней я нахожусь дома". В поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами:

"Где дубленку покупала?".

"Костюмчик классный".

"Нереальная. Откуда костюмчик?".

"Пушечка".

"Очень красивая и стильная".

"Красавица".

"Малая, так держать. Все будет хорошо".

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