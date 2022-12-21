Як повідомляє Politeka.net, останніми місяцями критична інфраструктура України постійно перебуває під обстрілом російських ракет і ризик блекауту нависає все сильніше. Хоча робота українського ППО залишається чудовою, краще бути готовою до різних сценаріїв. Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька поділилася в Інстаграм-Сторіз емоціями після тривалої відсутності світла.
Співачка зазначила, що в неї вдома вже дві доби немає електрики. Емоції при цьому у неї тільки одні - такі ж, як напис на її рожевому светрі: "аша - параша".
Також Олександра Зарицька наголосила, що настрій їй підняли стилісти, які змогли зробити з неї справжню красуню – вона засяяла ще яскравіше. Так, артистка у своєму новому образі використала найактуальніші відтінки та фактури макіяжу, які цієї зими нам точно знадобляться.
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Волосся співачки було покладено досить просто, що дозволило в центр уваги поставити макіяж.
Губи Олександра Зарицька залишила нейтральними, бежево-рожева помада, яка робить їх зорово пухкішими - її давній трюк. А для очей використовувала димчасто-сірі тіні. Разом з підводкою це дало приголомшливий ефект максимально розкритих очей. Брови були ретельно профарбовані коричневим олівцем у тон волоссю. Останній штрих – рум'яна.
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