Певица Александра Зарицкая отметила, что у нее дома уже двое суток нет электричества, но стилисты вернули ей настроение.

Как сообщает Politeka.net, в последние месяцы критическая инфраструктура Украины постоянно находится под обстрелом российских ракет и риск блэкаута нависает все сильнее. Хотя работа украинского ПВО остается отличной, лучше быть готовой к разным сценариям. Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая поделилась в Инстаграм-Сториз эмоциями после долгого отсутствия света.

Певица отметила, что у нее дома уже двое суток нет электричества. Эмоции при этом у нее только одни - такие же, как надпись на ее розовом свитере: "*аша - параша".

Также Александра Зарицкая отметила, что настроение ей подняли стилисты, которые смогли сделать из нее настоящую красотку - она засияла еще ярче. Так, артистка в своем новом образе использовала самые актуальные оттенки и фактуры макияжа, которые этой зимой нам точно пригодятся.

Волосы певицы были уложены достаточно просто, что позволило в центр внимания поставить макияж.

Губы Александра Зарицкая оставила нейтральными, бежево-розовая помада, которая делает их зрительно более пухлыми - ее давний трюк. А для глаз использовала дымчато-серые тени. Вместе с подводкой это дало потрясающий эффект максимально распахнутых глаз. Брови были тщательно прокрасили коричневым карандашом в тон волосам. Последний штрих - румяна.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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