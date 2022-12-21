Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар показав, як приготувати курку з броколі по-китайськи.

"Прийшов час поласувати стравою, яка є дуже популярною та відомою у Гонконгу, а саме куркою з броколі. Рецепт допоможе поринути у атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою!", — рекомендує Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування курки за рецептом зірки "Мастер Шеф" нам знадобляться такі інгредієнти:



• Куряче стегно — 300 г

• Рисовий оцет — 30 г

• Сода — 1 ст.л.

• Крохмаль — 1 ст.л.

Для соусу:

• Соєвий соус — 200 мл

• Рисовий оцет — 20 мл

• Цукор — 30 г

• Крохмаль — 10 г

• Вода — 30 мл

• Оливкова олія

• Часник — 5 шт.

• Імбир — 5 г

• Броколі — 100 г

• Чилі — на смак

"Обов’язково спробуйте приготувати цю страву: гарантую, пальчики оближете!", — наголосив суддя "Мастер Шеф".

Ектор показав увесь процес приготування на відео:

Шанувальники в коментарях уже встигли оцінити рецепт:

"Дуже смачно виглядає❤️";

"Геніальний шеф 😍";

"Смакота! 👏🔥 Дуже люблю китайську кухню 👍";

"Як мистецтво🙌".

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