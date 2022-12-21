Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар показав, як приготувати курку з броколі по-китайськи.
"Прийшов час поласувати стравою, яка є дуже популярною та відомою у Гонконгу, а саме куркою з броколі. Рецепт допоможе поринути у атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою!", — рекомендує Ектор Хіменес-Браво.
Для приготування курки за рецептом зірки "Мастер Шеф" нам знадобляться такі інгредієнти:
• Куряче стегно — 300 г
• Рисовий оцет — 30 г
• Сода — 1 ст.л.
• Крохмаль — 1 ст.л.
Для соусу:
• Соєвий соус — 200 мл
• Рисовий оцет — 20 мл
• Цукор — 30 г
• Крохмаль — 10 г
• Вода — 30 мл
• Оливкова олія
• Часник — 5 шт.
• Імбир — 5 г
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• Броколі — 100 г
• Чилі — на смак
"Обов’язково спробуйте приготувати цю страву: гарантую, пальчики оближете!", — наголосив суддя "Мастер Шеф".
Ектор показав увесь процес приготування на відео:
Шанувальники в коментарях уже встигли оцінити рецепт:
"Дуже смачно виглядає❤️";
"Геніальний шеф 😍";
"Смакота! 👏🔥 Дуже люблю китайську кухню 👍";
"Як мистецтво🙌".
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