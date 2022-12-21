В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить курицу с брокколи по-китайски.
"Пришло время полакомиться блюдом, которое очень популярно и известно в Гонконге, а именно курицей с брокколи. Рецепт поможет погрузиться в атмосферу Китая, даже если такое кулинарное путешествие не было запланированным!", - рекомендует Эктор Хименес-Браво.
Для приготовления курицы по рецепту звезды "Мастер Шеф" нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Куриное бедро – 300 г
• Рисовый уксус – 30 г
• Сода – 1 ст.л.
• Крахмал – 1 ст.л.
Для соуса:
• Соевый соус – 200 мл
• Рисовый уксус – 20 мл
• Сахар – 30 г
• Крахмал – 10 г
• Вода – 30 мл
• Оливковое масло
• Чеснок – 5 шт.
• Имбирь – 5 г
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• Брокколи – 100 г
• Чили – по вкусу
"Обязательно попробуйте приготовить это блюдо: гарантирую, пальчики оближете!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф".
Эктор показал весь процесс приготовления на видео:
Поклонники в комментариях уже успели оценить рецепт:
"Очень вкусно смотрится ❤️";
"Гениальный шеф 😍";
"Вкусность! 👏🔥 Очень люблю китайскую кухню 👍";
"Как искусство 🙌".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.