В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить курицу с брокколи по-китайски.

"Пришло время полакомиться блюдом, которое очень популярно и известно в Гонконге, а именно курицей с брокколи. Рецепт поможет погрузиться в атмосферу Китая, даже если такое кулинарное путешествие не было запланированным!", - рекомендует Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления курицы по рецепту звезды "Мастер Шеф" нам понадобятся следующие ингредиенты:



• Куриное бедро – 300 г

• Рисовый уксус – 30 г

• Сода – 1 ст.л.

• Крахмал – 1 ст.л.

Для соуса:

• Соевый соус – 200 мл

• Рисовый уксус – 20 мл

• Сахар – 30 г

• Крахмал – 10 г

• Вода – 30 мл

• Оливковое масло

• Чеснок – 5 шт.

• Имбирь – 5 г

• Брокколи – 100 г

• Чили – по вкусу

"Обязательно попробуйте приготовить это блюдо: гарантирую, пальчики оближете!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф".

Эктор показал весь процесс приготовления на видео:

Поклонники в комментариях уже успели оценить рецепт:

"Очень вкусно смотрится ❤️";

"Гениальный шеф 😍";

"Вкусность! 👏🔥 Очень люблю китайскую кухню 👍";

"Как искусство 🙌".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

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