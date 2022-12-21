Окрім спорту їй допомагає харчування. Артистка Ксенія Мішина розповіла про корисну кашу, яку вона дуже любить їсти.

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина, відповідаючи на запитання підписників у Instagram Stories, розповіла, завдяки чому її фігура залишається стрункою. Зокрема, окрім спорту, їй допомагає харчування. Артистка розповіла про корисну кашу, яку вона дуже любить їсти.

Зокрема Ксенія Мішина зізналася, що її улюбленою кашею є вівсянка. Але актриса відразу вирішила пояснити, яка з них корисніша для вживання.

За словами артистки, вівсяні пластівці з цільнозернових круп або плющені вівсяні пластівці отримують на першому етапі вівсяного процесу. Це збіжжя вівса, у яких видалена зовнішня оболонка. По суті, ці вівсяні пластівці найменш оброблені, тому їхнє приготування займає найбільше часу. А вівсяні пластівці швидкого приготування отримують із тонко нарізаних вівсяних пластівців, щоб вони швидко готувалися.

Ксенія Мішина додала, що обидва варіанти цих круп мають у своєму складі вітаміни, мінерали та рослинні білки. Але цільнозернова вівсянка корисніша для організму людини.

Максимум користі організму дає розчинне харчове волокно – β-глюкан, що міститься в вівсі. Саме цю крупу в першу чергу рекомендується включити в раціон при гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту, так як вона має обволікаючі властивості, полегшуючи травлення і позбавляючи організм від шлаків.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе і не панікувати, відео.