Кроме спорта ей помогает питание. Артистка Ксения Мишина рассказала о полезной каше, которую она очень любит кушать.

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала, благодаря чему ее фигура остается стройной. В частности, кроме спорта ей помогает питание. Артистка рассказала о полезной каше, которую она очень любит кушать.

В частности, Ксения Мишина призналась, что ее любимой кашей является овсянка. Но актриса тут же решила объяснить, какая из них более полезная для употребления.

По словам артистки, овсяные хлопья из цельнозерновой крупы или плющенные овсяные хлопья получают на первом этапе овсяного процесса. Это зерна овса, у которых удалена внешняя оболочка. По сути, эти овсяные хлопья наименее обработаны, поэтому их приготовление занимает больше всего времени. А овсяные хлопья быстрого приготовления получают из тонко нарезанных овсяных хлопьев, чтобы они быстро готовились.

Ксения Мишина добавила, что оба варианта этих круп имеют в своем составе витамины, минералы и растительные белки. Но цельнозерновая овсянка более полезна для организма человека.

Максимум пользы для организма дает растворимое пищевое волокно – β-глюкан, содержащийся в овсе. Именно эту крупу в первую очередь рекомендуется включить в рацион при острых заболеваниях ЖКТ, так как она обладает обволакивающими свойствами, облегчая пищеварение и избавляя организм от шлаков.

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