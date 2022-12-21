Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення, записане в Києві, в якому відзвітувала про діяльність свого благодійного фонду.
"Добрі справи маленькими не бувають. Кожна ваша добра справа, вона надзвичайно важлива. І сьогодні, я щаслива вам повідомити про звіт свого фонду, який існує завдяки нашим з вами спільнім старанням. Дякую усім вам!", — пише Тіна Кароль.
Співачка розповіла, що її фонд цьогоріч надав допомогу онколікарням у різних містах України на загальну суму понад 1,5 млн гривень. Крім того, фонд допомагає українцям, які постраждали від воєнних дій росії проти України, а також підтримує дітей військових.
Наприклад, команда Тіни Кароль придбала квартиру родині 9-річного Єгора з Маріуполя, який вів щоденник з підвалу будинку в окупованому місті; реалізувала проєкт «Шкільний рюкзак», в рамках якого було закуплено необхідне шкільне приладдя для першокласників-дітей бійців «Азов», закупила автомобіль для розвідувальної групи ЗСУ та інше.
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Шанувальники в коментарях підтримали артистку та дякують за благодійну діяльність, але критикують її надмірний макіяж із "клоунськими" губами:
"Блін, ці губи нагадують клоуна";
"я теж за губами нічого більше не чую";
"Шо це з губами?капєц😂".
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