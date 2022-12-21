Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала о своих добрых делах, но смутила внешним видом.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила видеообращение, записанное в Киеве, в котором отчиталась о деятельности своего благотворительного фонда.

"Добрые дела маленькими не бывают. Каждое ваше доброе дело, оно очень важно. И сегодня, я счастлива вам сообщить об отчете своего фонда, который существует благодаря нашим с вами общим стараниям. Спасибо всем вам!", — пишет Тина Кароль.

Певица рассказала, что ее фонд в этом году оказал помощь онкобольницам в разных городах Украины на общую сумму более 1,5 млн гривен. Кроме того, фонд помогает украинцам, пострадавшим от военных действий рф против Украины, а также поддерживает детей военных.

К примеру, команда Тины Кароль приобрела квартиру семье 9-летнего Егора из Мариуполя, который вел дневник из подвала дома в оккупированном городе; реализовала проект «Школьный рюкзак», в рамках которого были закуплены необходимые школьные принадлежности для первоклассников-детей бойцов «Азов», закупила автомобиль для разведывательной группы ВСУ и прочее.

Поклонники в комментариях поддержали артистку и благодарят за благотворительную деятельность, но критикуют ее чрезмерный макияж с "клоунскими" губами:

"Блин, эти губы напоминают клоуна";

"я тоже за губами ничего больше не слышу";

"Что это с губами? капец 😂".

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.