Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала закулісне відео зі своїх сольних концертів в українських містах.

Так, у ролику можна побачити, що діялося за лаштунками концертів Наді. Як відомо, днями артистка презентувала шанувальникам свій україномовний альбом "Сенси", який створила у період війни. Як видно, на сцену співачки вийшла у більш скромному, ніж зазвичай, образі – на ній широкі джинси, коротка чорна футболка та декоративна топ-сітка з блискітками.

У підписі до публікації Дорофєєва подякувала шанувальникам, які прийшли на її концерти: "Повна версія бекстейджу з концерту в Києві вже на моєму YouTube каналі. Києв, Львів та Чернівці першими почули мій трек "Щоб не було" наживо! Дякую за вашу підтримку, дякую кожному, хто розділив ці концерти зі мною, хто відправляв донати та допоміг руху @dobrobat.in.ua у важливій справі Дякую всій моїй команді, я вас люблю. І звичайно, безмежна подяка ЗСУ за те, що маю змогу давати концерти в українських містах, а ви – їх відвідувати!".

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