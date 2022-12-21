Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила закулисное видео со своих сольных концертов в украинских городах.

Так, в ролике можно увидеть, что творилось за кулисами концертов Нади. Как известно, на днях артистка представила поклонникам свой украиноязычный альбом "Сенси", который создала в период войны. Как видно, на сцену певицы вышла в более скромном, чем обычно, образе – на ней широкие джинсы, короткая черная футболка и декоративный топ-сеточка с блестками.

В подписи к публикации Дорофеева поблагодарила поклонников, которые пришли на ее концерты: "Полная версия бэкстейджа с концерта в Киеве уже на моем канале YouTube. Киев, Львов и Черновцы первыми услышали мой трек "Щоб не було" вживую! Спасибо за вашу поддержку, спасибо каждому, кто разделил эти концерты со мной, кто отправлял донаты и помог движению @dobrobat.in.ua в важном деле. Спасибо всей моей команде, я вас люблю. И конечно, безграничная благодарность ВСУ за то, что имею возможность давать концерты в украинских городах, а вы – их посещать!".

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