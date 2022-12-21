На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Бахмут відбиває атаки російських окупантів, які підтягнули туди ще більші сили, однак ЗСУ тримає стрій (відео 1). 21 грудня підтримати Бахмут приїхав верховний головнокомандувач Володимир Зеленський (фото 2).

Російські війська почали перекидати на південь білорусі техніку, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими росіянами (відео 3). Водночас, за інформацією джерел у Держдепартаменті США, з-поміж керівництва росії немає згоди, чи починати новий наступ на Україну в 2023 році.

Потужний вибух прогримів в Чувашії на росії. Горіло красиво (відео 4), а в бєлгородській області вибух і пожежа на енергетичному об’єкті (відео 5).

Марічка Падалко також відзначила, що цілий розвідбатальйон з Криму відмовився від участі в бойових діях в Україні. Родичі кажуть, що «через дуже великі втрати» (фото 6).

Київ розробляє для кримців спрощену процедуру отримання свідоцтва про народження і смерті, особливо для тих, хто вимушено отримував російський паспорт.

Також повідомляється, що до України вдалося повернути 16-річного хлопчика, якого росіяни вивезли з міста і «всиновили» в росії. Дитина відмовилася спілкуватися з новою родиною і повідомив про себе в Україні через чат-бот (фото 9).

Україна стала «Країною року» за версією журналу The Economist: «Лише Україна могла стати нашим вибором країни 2022 року. За героїзм її народу та протистояння агресії» (фото 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.