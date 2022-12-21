На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Бахмут отбивает атаки российских оккупантов, которые подтянули туда еще большие силы, однако ВСУ держит строй (видео 1). 21 декабря поддержать Бахмут приехал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский (фото 2).

Российские войска начали перебрасывать на юг Беларуси технику, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными россиянами (видео 3). В то же время, по информации источников в Госдепартаменте США, среди руководства россии нет согласия, начинать ли новое наступление на Украину в 2023 году.

Мощный взрыв прогремел в Чувашии на россии. Горело красиво (видео 4), а в Белгородской области взрыв и пожар на энергетическом объекте (видео 5).

Маричка Падалко также отметила, что целый разведбатальон из Крыма отказался от участия в боевых действиях в Украине. Родственники говорят, что «из-за очень больших потерь» (фото 6).

Киев разрабатывает для крымчан упрощенную процедуру получения свидетельства о рождении и смерти, особенно для тех, кто вынуждено получал российский паспорт.

Также сообщается, что в Украину удалось вернуть 16-летнего мальчика, которого россияне вывезли из города и усыновили в россии. Ребенок отказался общаться с новой семьей и сообщил о себе в Украине через чат-бот (фото 9).

Украина стала «Страной года» по версии журнала The Economist: «Лишь Украина могла стать нашим выбором страны в 2022 году. За героизм народа и противостояние агрессии» (фото 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.