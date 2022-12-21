На своїй сторінці в Instagram ведуча розмістила зворушливі кадри, на яких вона з ліхтариком на голові в'яже светр для своєї доньки, а потім вона його приміряє.

"Мої «Хроніки Незламності»: коли почало зникати світло, а разом з ним і мобільний зв’язок, я взялася робити те, що не робила років п’ятнадцять, а точніше від народження дітей, і це тільки початок…)", — написала Марічка Падалко під відео.

Українці в коментарях підтримали зірку:

"В'язання дійсно допомагає тримати психічний баланс в нормі👍 В'язальні ряди України поповнились😁💛💙";

"дякую вам за це відео, а саме за підказку про ліхтарик";

"Як я вас розумію! Так само займаюсь рукоділлям!";

"Марічко, до сліз...❤️🙌 Який чудовий результат!";

"Краса! Молодець, Марічко! Светрик, вивязаний маминими руками, найкраще зігріває".

Чоловік Марічки Падалко Єгор Соболєв народився у Краснодарі та прожив у росії до 1995 року. У 2004 році він отримав українське громадянство, працював журналістом і був народним депутатом.

У шлюбі зіркова пара з 2010 року, разом вони виховують трьох дітей — сина Михайла (2007 р. н.), а також дочок Марію (2008 р. н.) та Катерину (2010 р.).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.