Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко показала, чем занимается во время длительных отключений света.

На своей странице в Instagram ведущая разместила трогательные кадры, на которых она с фонариком на голове вяжет свитер для своей дочери, а потом она его примеряет.

"Мои «Хроники Несокрушимости»: когда начал исчезать свет, а вместе с ним и мобильная связь, я взялась делать то, что не делала лет пятнадцать, а точнее с рождения детей, и это только начало…)", — написала Маричка Падалко под видео.

Украинцы в комментариях поддержали звезду:

"Вязание действительно помогает держать психический баланс в норме👍 Вязальные ряды Украины пополнились 😁💛💙";

"спасибо вам за это видео, а именно за подсказку о фонарике";

"Как я вас понимаю! Так же занимаюсь рукоделием!";

"Маричка, до слез...❤️🙌 Какой отличный результат!";

"Красота! Молодец, Маричка! Свитер, вывязанный мамиными руками, лучше всего согревает".

Муж Марички Падалко Егор Соболев родился в Краснодаре и прожил в россии до 1995 года. В 2004 году получил украинское гражданство, работал журналистом и был народным депутатом.

В браке звездная пара с 2010 года, вместе они воспитывают троих детей — сына Михаила (2007 г.р.), а также дочерей Марию (2008) и Екатерину (2010).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.