На своей странице в Instagram ведущая разместила трогательные кадры, на которых она с фонариком на голове вяжет свитер для своей дочери, а потом она его примеряет.
"Мои «Хроники Несокрушимости»: когда начал исчезать свет, а вместе с ним и мобильная связь, я взялась делать то, что не делала лет пятнадцать, а точнее с рождения детей, и это только начало…)", — написала Маричка Падалко под видео.
Украинцы в комментариях поддержали звезду:
"Вязание действительно помогает держать психический баланс в норме👍 Вязальные ряды Украины пополнились 😁💛💙";
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"спасибо вам за это видео, а именно за подсказку о фонарике";
"Как я вас понимаю! Так же занимаюсь рукоделием!";
"Маричка, до слез...❤️🙌 Какой отличный результат!";
"Красота! Молодец, Маричка! Свитер, вывязанный мамиными руками, лучше всего согревает".
Муж Марички Падалко Егор Соболев родился в Краснодаре и прожил в россии до 1995 года. В 2004 году получил украинское гражданство, работал журналистом и был народным депутатом.
В браке звездная пара с 2010 года, вместе они воспитывают троих детей — сына Михаила (2007 г.р.), а также дочерей Марию (2008) и Екатерину (2010).
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.