Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, на якому приміряла два образи та запитала фанатів, який із них кращий.

Так, спочатку Даша з'явилася перед камерою в чорній міні-сукні з декоративними "висюльками", яка підкреслила її витончену фігуру та стрункі ноги. Волосся дівчини розпущене і м'якими хвилями спадають на плечі, а на обличчі легкий акуратний макіяж. Другий образ Даші складається з чорного костюма з широкими штанами, які сховали ноги, та піджаком-оверсайз.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Плаття чи костюм?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Шикарна".

"Штани трохи підрізати треба".

"Костюм цей не такий ошатний. Звичайно, сукня. Вам підходить такий фасон".

"Які ноги, вогонь".

"Плаття, але все залежить від події".

"Плаття класне, фігурка вогонь. Уявляю, скільки ви над нею працювали".

"А звідки така прекрасна сукня?".

"З такою фігурою у сукні супер просто".

"Зрозуміло, що сукня!".

"Костюм".

"Плаття. Не розумію такі широкі костюми на таких худих дівчат!"

"З такими ногами тільки сукня!"

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