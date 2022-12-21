Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором примерила два образа и спросила фанатов, какой из них лучше.

Так, сначала Даша пояивлась перед камерой в черном мини-платье с декоративными "висюльками", которое подчеркнуло ее изящную фигуру и стройные ноги. Волосы девушки распущены и мягкими волнами спадают на плечи, а на лице легкий аккуратный макияж. Второй образ Даши состоит из черного костюма с широкими штанами, которые скрыли ноги, и пиджаком-оверсайз.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Платье или костюм?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Шикарная".

"Брюки немного подрезать надо".

"Костюм этот не такой нарядный. Конечно, платье. Вам подходит такой фасон".

"Какие ноги, огонь".

"Платье, но все зависит от события".

"Платье классное, фигурка огонь. Представляю, сколько вы над ней трудились".

"А откуда такое прекрасное платье?".

"С такой фигурой в платье супер просто".

"Понятное дело, что платье!".

"Костюм".

"Платье. Не понимаю такие широкие костюмы на таких худых девушек!".

"С такими ногами только платье!".

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