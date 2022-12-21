Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала незвичайне фото, на якому з'явилася у новому образі.

Як виявилось, Саша представила чергову пісню з нового альбому "СВЯТА", яку увійшли всі найпопулярніші хіти гурту KAZKA за п'ять років. І цього разу йдеться про пісню "Вирулю". На новій фотографії Олександра зображена в цікавій локації та незвичайному образі – на ній чорні штани та топ без бретелів. Це вбрання з відкритими плечима і декольте тільки підкреслило тіло артистки, що поструніло.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Бренди — мінус. Пози — мінус. Зайві речі спалю. Та без питань якось вирулю. Про наше життя в цій новій реальності, правда? Пісня ВИРУЛЮ — наступний трек в альбомі СВЯТА та наша відповідь цим надскладним обставинам, в яких опинились всі українці. Все другорядне відійшло на другий план, важлива лише головна мета — вирулити до нашої з вами перемоги".

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