Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычное фото, на котором появилась в новом образе.
Как оказалось, Саша представила очередную песню из нового альбома "СВЯТА", которую вошли все самые популярные хиты группы KAZKA за пять лет. И в этот раз речь идет о песне "Вырулю". На новой фотографии Александра запечатлена в интересной локации и необычном образе – на ней черные брюки и топ без бретелей. Этот наряд с открытыми плечами и декольте только почеркнул постройневшее тело артистки.
В подписи к публикации Зарицкая написала: "Бренды – минус. Позы – минус. Лишние вещи сожгу. Но без вопросов как-нибудь вырулю. О нашей жизни в этой новой реальности, верно? Песня ВЫРУЛЮ – следующий трек в альбоме СВЯТА и наш ответ этим сверхсложным обстоятельствам, в которых оказались все украинцы. Все второстепенное отошло на второй план, важна только главная цель – вырулить к нашей с вами победе".
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