Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео зі свого виступу у німецькому Карлсберзі та нарвалася на критику від російських хейтерів.
На фото та відео можна побачити, що Світлана чудово запалила на цьому концерті, який став останнім у її німецькому турі і цього року. На одному з відео можна побачити, що артистка прямо на сцені накидає на плечі український прапор, а ще на одному відео говорить про перемогу України.
Схоже, саме ці кадри сильно "роздраконили" російських хейтерів, які прямо "розіп'яли" співачку в коментарях до поста. Росіяни почали писати гидоти і на адресу Лободи, і про прапор, і про Україну загалом.
Тим часом українські шанувальники зірки почали захоплюватись відео з її концерту:
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