Відома співачка Світлана Лобода поділилася відео зі свого виступу в Німеччині та натрапила на критику від росіян.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео зі свого виступу у німецькому Карлсберзі та нарвалася на критику від російських хейтерів.

На фото та відео можна побачити, що Світлана чудово запалила на цьому концерті, який став останнім у її німецькому турі і цього року. На одному з відео можна побачити, що артистка прямо на сцені накидає на плечі український прапор, а ще на одному відео говорить про перемогу України.

Схоже, саме ці кадри сильно "роздраконили" російських хейтерів, які прямо "розіп'яли" співачку в коментарях до поста. Росіяни почали писати гидоти і на адресу Лободи, і про прапор, і про Україну загалом.

Тим часом українські шанувальники зірки почали захоплюватись відео з її концерту:

"Дякую, що ви є у нас".

"Так багато незадоволених, чого ж не описуєтеся, кому потрібні ваші "глибокі" думки та поради?".

"Красуня наша".

"Нехай заздрять".

"Таланлива людина, талановита у всьому!".

"Молодець! Велика молодець! Жінка воїн! Патріот своєї країни. Сильна, розумна, красива".

"Дякую! Нехай все буде Україна!".

"Коменти путінських ватоголових вражають".

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