Известная певица Светлана Лобода поделилась видео со своего выступления в Германии и наткнулась на критику от русских.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео со своего выступления в немецком Карлсберге и нарвалась на критику от российских хейтеров.

На фото и видео можно увидеть, что Светлана здорово зажгла на этом концерте, который стал последним в ее немецком туре и в этом году. На одном из видео можно увидеть, что артистка прямо на сцене накидывает на плечи украинский флаг, а на еще одном видео говорит о победе Украины.

Похоже, именно эти кадры сильно "раздраконили" российских хейтеров, которые прямо "распяли" певицу в комментариях к посту. Россияне начали писать гадости и в адрес Лободы, и про флаг, и об Украине в целом.

Тем временем украинские поклонники звезды начали восхищаться видео с ее концерта:

"Спасибо, что вы есть у нас".

"Так много недовольных, чего же не описываетесь, кому нужны ваши "глубокие" мысли и советы?".

"Красотка наша".

"Пусть завидуют".

"Талантливый человек, талантлив во всем!".

"Молодец! Большая молодец! Женщина воин! Патриот своей страны. Сильная, умная, красивая".

"Спасибо! Пусть все буде Украина!".

"Комменты путинских ватоголовых поражают".

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