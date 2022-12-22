За словами Кондратюка, відео з ним молодим йому надіслали.
«Знайомі знайшли ось це відео... Як в іншому житті! Це десь 1992-1994 роки, здається», - прокоментував Кондратюк.
У коментарях до відео користувачі соцмереж обговорюють, що його голос попри роки залишився незмінним:
«Красунчик», «Майже не змінився», «Дуже привабливий! І зараз також...», «Молоденький Кондратюк», «Коли з'їв цукерку з коньяком», «Юний орел», «Голос зовсім не змінився».
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Нагадаємо, днями Ігор Кондратюк розповів, що розчарувався у росіянах ще в 2014-му році.
«140 мільйонів мовчки жують соплі, поки їхні закомплексовані злочинні полководоці-"маломірки" кидають сотні ракет по населенню сусідньої країни. Яку вони колись називали "братською". Я ще з березня 2014го року розчарувався у росії та її населенні…», - писав днями Кондратюк, коментуючу ракетну атаку по Кривому Рогу.
Також повідомлялось, що кондратюк розчарувався у Нацвідборі на Євробачення-2023.
Крім того, Politeka.net писала, що Кондратюк нагадав про минуле деяких артисток.