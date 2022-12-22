Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк згадав про свої молоді роки та показав цікаве відео

За словами Кондратюка, відео з ним молодим йому надіслали.

«Знайомі знайшли ось це відео... Як в іншому житті! Це десь 1992-1994 роки, здається», - прокоментував Кондратюк.

У коментарях до відео користувачі соцмереж обговорюють, що його голос попри роки залишився незмінним:

«Красунчик», «Майже не змінився», «Дуже привабливий! І зараз також...», «Молоденький Кондратюк», «Коли з'їв цукерку з коньяком», «Юний орел», «Голос зовсім не змінився».

Нагадаємо, днями Ігор Кондратюк розповів, що розчарувався у росіянах ще в 2014-му році.

«140 мільйонів мовчки жують соплі, поки їхні закомплексовані злочинні полководоці-"маломірки" кидають сотні ракет по населенню сусідньої країни. Яку вони колись називали "братською". Я ще з березня 2014го року розчарувався у росії та її населенні…», - писав днями Кондратюк, коментуючу ракетну атаку по Кривому Рогу.

Також повідомлялось, що кондратюк розчарувався у Нацвідборі на Євробачення-2023.

Крім того, Politeka.net писала, що Кондратюк нагадав про минуле деяких артисток.