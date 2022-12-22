Український співак Wellboy, який розірвав контракт із Юрієм Бардашем через його зраду України та проросійську позицію, сказав, де його можна зустріти в дні блекауту.

Так, Wellboy запевнив, що не став винятком – у його квартирі, як і мільйони інших українців, зникає електроенергія.

Проте співак каже, що йому пощастило.

«Світло, звісно, ​​зникає. І мені так прикольно - зникає світло і в мене там магазинчик на генераторі», - розповів Wellboy в ефірі "Сніданку з 1+1" .

За його словами, саме там його найчастіше можна зустріти у дні блекауту.

Зазначимо, що за цей час Wellboy встиг створити новий альбом, який має назву «8 марабу».

До альбому увійшли його перші дві композиції, одна з яких займала головні місця в українських чартах у минулі роки – "Гусі", і нещодавно випущена композиція "Стиль".

«Писати насправді це найлегше з усього можливого під час блекауту. Для того, щоб писати нам просто руки потрібні. А ось для того, щоб, наприклад, звести пісню чи її аранжування придумати, потрібні люди професіонали та світло. Тому поки що ми зібрали цей альбом… Возили альбом із однієї студії на іншу, тому що вимикають світло, а треба було здати альбом», - розповів Wellboy.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика показала новий експеримент із зовнішністю.

Також нагадаємо, що Тарас Тополя звернувся до українців за допомогою.

Крім того, Politeka.net писала, що Джамала поділилася радісними кадрами зі Львова.