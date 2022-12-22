Так, Wellboy запевнив, що не став винятком – у його квартирі, як і мільйони інших українців, зникає електроенергія.
Проте співак каже, що йому пощастило.
«Світло, звісно, зникає. І мені так прикольно - зникає світло і в мене там магазинчик на генераторі», - розповів Wellboy в ефірі "Сніданку з 1+1" .
За його словами, саме там його найчастіше можна зустріти у дні блекауту.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Це незаслужено, але...": Зеленський на зустрічі з Байденом зробив незвичайний подарунок
"Це велика втрата": обірвалося життя Героя, за якого молились українці
У Києві відкрили вогонь по відомому журналісту: "Два постріли в область грудної клітки"
Як повернути гроші з банкомату чи терміналу, якщо раптово зникло світло: в ПриватБанку дали інструкцію
Зазначимо, що за цей час Wellboy встиг створити новий альбом, який має назву «8 марабу».
До альбому увійшли його перші дві композиції, одна з яких займала головні місця в українських чартах у минулі роки – "Гусі", і нещодавно випущена композиція "Стиль".
«Писати насправді це найлегше з усього можливого під час блекауту. Для того, щоб писати нам просто руки потрібні. А ось для того, щоб, наприклад, звести пісню чи її аранжування придумати, потрібні люди професіонали та світло. Тому поки що ми зібрали цей альбом… Возили альбом із однієї студії на іншу, тому що вимикають світло, а треба було здати альбом», - розповів Wellboy.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика показала новий експеримент із зовнішністю.
Також нагадаємо, що Тарас Тополя звернувся до українців за допомогою.
Крім того, Politeka.net писала, що Джамала поділилася радісними кадрами зі Львова.