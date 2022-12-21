Вдома у Павлика, як і у мільйонів українців проблеми з електроенергією та зв’язком.

Аби підняти собі настрій Катерина Репяхова застосувала давно перевірений засіб – змінити зачіску і зробити макіяж.

«Щоб не поїхати кукухой. Просто робимо собі гарний настрій і віримо в найкраще», - розповіла Реп’яхова на своїй сторінці в Інстаграм, демонструючи маленькі кіски з сережками і мейкап.

Також дружина співака показала новорічну ялинку в своєму офісі і розповіла, що поспішає на зустріч.

Нагадаємо, раніше Репяхова повідомила, чим заершилась скандальна історія з квартирою, в якій жила колишня дружина Віктора Павлика.

«Рівно рік тому на всю країну прогриміла новина про те, що мій чоловік виганяє на вулицію свою колишню дружину... Звісно, на меті ніколи не було виганяти колишню дружину на вулицю, і сьогодні ця квартира поділена. Вона була в кредиті, вона поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину", - розповіла Репяхова.

За її словами, квартира дуже велика і коштує величезних грошей. Кредит на нерухомість було взято 15 років тому.

«І мій чоловік відніс туди більше 500 тисяч доларів. При тому, що вартість квартири на сьогоднішній день десь 120 - там дві квартири, зроблені під одну, тобто це велика досить квартира", - пояснила дружина Віктора Павлика.

Катя також розповіла, що кожного місяця співак відносив в банк по 30, 40 і навіть 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, який макіяж зробила своїй кумі.

Також повідомлялося, що дружина Павлика зробила романтичний ролик у річницю стосунків.

Крім того Politeka писала, що Катя Репяхова розмішила кадрами із маленьким сином.