Відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла" та суддя Нацвідбору на Євробачення-2023 Тарас Тополя звернувся по допомогу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист оголосив терміновий збір.

"Після чергової атаки позицій нашого 130 Бату, відбитої не без втрат і дуже дорогою ціною… Після щоденних цілодобових арт обстрілів… більшість технічного і оперативного майна батальйону знищено!Згоріли важливі засоби радіо-зв’язку, аеро-розвідки, захисту й ураження. Пошкоджено транспорт", — пише Тарас Тополя.

Ворог також влучив у спостережний пункт його рідної 4ї роти. На щастя, побратими живі, тільки отримали легкі контузії.

"До прикладу, навіть ті екофло які ми лише щойно передали, на наступний день також були знищені вогнем артилерії окупантів. Війна як чорна діра, поглинає колосальні ресурси. Підрозділ наразі частково боєздатний, і як завжди, на одному з найважчих напрямків - донецькому, продовжує, попри все, виконувати бойові завдання. Тому просимо вас підтримати збір коштів на закупівлю речей що дозволять якнайшвидше відновитися і дати окупантам потужний бій!", — наголосив лідер "Антитіла".

Мінімальна необхідна сума - 2 млн гривень. Критичний мінімум: 10 генераторів інверторних (6000+€), 10 шт Екофло (6000+€), 1 тепло коптер (~ 300к грн+), DJI Mavic 3 fly more combo - 120к х5, Старлінки 4шт по 450$, павербанки 10шт ~19500грн, планшети Lenovo Tab M8 - 10шт, ноутбуки, рації, ремонт і відновлення автівок, витрати СТО.

Нагадаємо, Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".

Також Politeka писала, що Тарас Тополя висунув кілька версій проросійських заяв Маска і Папи Римського