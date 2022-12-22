Так, Wellboy заверил, что не стал исключением – в его квартире, как и у миллионов других украинцев исчезает электроэнергия.
Однако певец говорит, что ему повезло.
«Свет, конечно, исчезает. И мне так прикольно – исчезает свет и у меня там магазинчик на генераторе», - рассказал Wellboy в эфире "Сніданка з 1+1".
По его словам, именно там его чаще всего можно встретить в дни блэкаута.
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Отметим, что за это время Wellboy успел создать новый альбом, который называется «8 марабу».
В альбом вошли его первые две композиции, одна из которых занимала главные места в украинских чартах в прошлые годы – "Гуси", и недавно выпущенна композиция "Стиль".
«Писать, на самом деле, это самое легкое из всего возможного во время блэкаута. Для того чтобы писать нам просто руки нужны. А вот для того, чтобы, например, свести песню или ее аранжировку придумать, нужны люди профессионалы и свет. Поэтому пока мы собрали этот альбом… Возили альбом с одной студии на другую, потому что выключают свет, а нужно было сдать альбом», - рассказал Wellboy.
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