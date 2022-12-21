Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка порадувала чарівними кадрами зі Львова та розповіла про останній концерт цього року.

Як видно Джамала приїхала до Львова і вийшла на прогулянку центром міста, на знімках вона позує біля Оперного театру. Перед камерою артистка з'явилася у зручному та теплому вбранні – на ній широкі штани, довга біла кофта та чорна куртка. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.

У підписі до публікації Джамала написала: "Львів, я закохана. Завжди казковий! Вже сьогодні зустрінемось в Оперному. Чекаю на зустріч із вами та нагадую, що кошти з придбаних квитків ми спрямовуємо на підтримку дітей, постраждалих від війни. Останній концерт в цьому році. Приємно, що це саме ти, Львів!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Він завжди такий".

"Чарівна красуня".

"Рідний Львів. Вдалого виступу! Любимо".

"Я теж закохана у Львів, хоча все життя жила на півдні. Як закінчиться війна, поїду жити у це гарне місто".

"Ви чудова".

"Боже, яка ви гарна".

"Гарного концерту всім, хто у Львові".

"Ви така мила".

"Ради бачити вас у Львові".

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