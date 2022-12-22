Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала фотографії з аукціону, де продали унікальну картину.

Як виявилось, благодійний фонд Лілії брав участь у цьому аукціоні. На ньому продали за 100 тисяч гривень унікальну картину Аліни Хоровод. За словами телеведучої, це полотно із 25 фрагментів, які утворюють одну велику картину.

"MИ - надійний тил наших військових! Вони - незламні ТАМ, у пеклі, ми не зламаємось - ТУТ, у тилу. Не втомлюємося донатити та підтримувати наших героїв. Хочу подякувати @a.khorovod за її картину "Незламна". Це - полотно з 25 фрагментів, які утворюють одну велику картину. Кожен окремо і всі разом уособлюють незламність українського народу. В основі - чорний та червоний, що уособлюють біль і страждання, які принесли окупанти на наші землі. Але їх переважають - жовтий та блакитний, символізуючи нашу незламність, наші прагнення до свободи і перемоги", - розповіла Ребрик у підписі до публікації.

Також телезірка додала, що кошти за картину її фонд передасть проекту, який опікується забезпеченням захисниць України жіночою військовою формою.

"Пишаємося, що можемо підтримати таку круту ініціативу – до того ж поки що єдину в Україні. Пишаємося, що можемо стати часткою великої справи!", - додала Лілія.

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