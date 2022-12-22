Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила фотографии с аукциона, на котором продали уникальную картину.

Как оказалось, благотворительный фонд Лилии принимал участие в этом аукционе. На нем продали за 100 тысяч гривен уникальную картину Алины Хоровод. По словам телеведущей, это полотно из 25 фрагментов, которые образуют одну большую картину.

"MЫ – надежный тыл наших военных! Они – несокрушимые ТАМ, в аду, мы не сломаемся – ЗДЕСЬ, в тылу. Не устаем донатить и поддерживать наших героев. Хочу поблагодарить @a.khorovod за ее картину "Несокрушимая". Это – полотно из 25 фрагментов, которые образуют одну большую картину. Каждый отдельно и все вместе олицетворяют несокрушимость украинского народа. В основе – черная и красная, олицетворяющая боль и страдания, которые принесли оккупанты на наши земли. Но их преобладают – желтый и голубой, символизируя нашу несокрушимость, наши стремления к свободе и победе", - рассказала Ребрик в подписи к публикации.

Также телезвезда добавила, что средства за картину ее фонд передаст проекту, который занимается обеспечением защитниц Украины женской военной формой.

"Гордимся, что можем поддержать такую крутую инициативу – к тому же пока единственную в Украине. Гордимся, что можем стать частицей большого дела!", - добавила Лилия.

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