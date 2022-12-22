Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав святковий знімок із молодою дружиною.

Як відомо, минулого літа Іраклі відіграв пишне весілля з молодшою ​​на 17 років дівчиною Лізою Чічуа. Після цього він рідко викладав у соцмережі фото, на яких позує один, більше стало знімків із красунею-дружиною. Так і цього разу екс-холостяк виклав знімок із Лізою, на якому вони відбиті у святковій атмосфері.

Так, на новій фотографії Іраклі та Ліза начебто розбирають новорічні подарунки. Перед камерою він з'явився у білій футболці, а його дружина у червоному светрі, її волосся заплетене в косу, а на обличчі яскравий макіяж та сяюча усмішка.

Захоплені шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена, засинаючи його з дружиною компліментами:

"Дуже красиві".

"Які красиві, чисті, привабливі! Рада за вас".

"Дуже святково!".

Ти так шукав своє щастя, і Бог тобі його дав.

"Ось це фея, насолоджуйся щастям".

"Яка гарна пара".

"Красива пара. Люблю вас".

"Прекрасні та щасливі".

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