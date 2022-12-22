Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал праздничный снимок с молоденькой женой.
Как известно, прошлым летом Иракли отыграл пышную свадьбу с младшей на 17 лет девушкой Лизой Чичуа. После этого он редко выкладывал в соцсети фото, на которых позирует один, больше стало снимков с красоткой-женой. Так и в этот раз экс-холостяк выложил снимок с Лизой, на котором они запечатлены в праздничной атмосфере.
Так, на новой фотографии Иракли и Лиза как будто разбирают новогодние подарки. Перед камерой он появился в белой футболке, а его жена в красном свитере, ее волосы заплетены в косу, а на лице яркий макияж и сияющая улыбка.
Восторженные поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию шоумена, засыпая его с женой комплиментами:
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"Очень красивые".
"Какие красивые, чистые, притягательные! Рада за вас".
"Очень празднично!".
"Ты так искал свое счастье, и Бог тебе его дал".
"Вот это фея, наслаждайся счастьем".
"Какая красивая пара".
"Красивая пара. Люблю вас".
"Прекрасные и счастливые".
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